林智堅轉戰參選桃園市長 7月中前提辭呈並遷戶籍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）民進黨徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，林智堅今天說，預計在7月中前提出辭呈，並將戶籍遷到桃園市，為選戰工作準備。

林智堅今天晚間透過臉書（Facebook）直播表示，他在6月16日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來他一家5口有4人確診，目前居家隔離中，也藉由直播向關心他的市民報平安。

林智堅說，過去，在2014年受總統蔡英文鼓勵參選新竹市長，感謝市民支持當選；這次，民進黨團需要他前往桃園市征戰，「責任來了就勇於承擔」，對他來說，也是重大的轉折與決定。

林智堅指出，新竹市的建設如兒童醫院、公道三與棒球場等，都會在今年完成，原本他很期待能參加啟用，但因任務來了，無法一起見證啟用，但無論他在哪裡，都會持續關心新竹。

他肯定，副市長沈慧虹將接棒新竹市，沈慧虹很有同理心，也很為別人設想，由沈慧虹擔任市長，能無縫接軌，相信也能做得比他好。

對於未來，新竹市長、副市長皆投入不同選舉，市政工作要如何進行？林智堅說，他的離開是必然，原本他就在今年底任期屆滿，雖然距離年底還有段時間，不過市政所需規劃與爭取的經費、計畫等，皆已拍板定案，現在僅是將工作推進。

林智堅說，因為現在居家隔離期間，等到6月30日居隔結束，他將進行市政最後盤整和交接，預計在7月中前，他會提出辭呈，將戶籍遷到桃園，開始進行參選工作。（編輯：陳仁華）1110620