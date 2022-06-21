林智堅選桃園市長 鄭文燦：會全力幫助他

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（中央社記者葉臻桃園21日電）新竹市長林智堅將參選桃園市長。現任桃園市長鄭文燦今天表示，用客觀民調來產生市長的接班人選，是最好的方式，林智堅是最強、最能夠勝選的人，會全力幫助他。

鄭文燦日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天隔離期滿出關，他上午主持防疫專案會議後接受媒體聯訪時說，很少有機會可以7天像是不用上班，但他這7天也是以線上方式開了20場會議，除了工作之外，就是做菜、追劇、看書，難得讓自己能夠有一點點時間。

鄭文燦表示，做菜是他的舒壓方式，7天來也瘦了一點，追劇就是看「村裡來了個暴走女外科」，很喜歡蔡淑臻飾演的角色個性，這部片也有來桃園取景，另外也有看動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」；他在今天快篩陰性、復工，會正常工作。

媒體詢問有關林智堅將參選桃園市長的相關問題，鄭文燦表示，當然希望這8年的市政成果能夠不只延續，還能發展得更好，從民調顯示，林智堅是最好、最強、最能夠勝選的參選人，「我會全力來幫助他」，讓桃園市政可以無縫接軌，有下一個黃金10年。

鄭文燦表示，桃竹是共同生活圈，追求的市政價值也非常的類似，2個也都是台灣的年輕城市，高科技以及年輕人口都非常多，相信桃竹經驗可以相加、相乘，也可以共創雙贏，有信心選民會支持林智堅。

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鄭文燦也說，桃園這8年的轉變很大，希望能夠繼續，所以用客觀的民調來產生市長的接班人選，是最好的方式；經中央黨部標準民調，林智堅贏過國民黨桃園市長參選人張善政有一段差距，且領先還在擴大，民調是客觀的。

針對林智堅目前確診隔離中，是否會擔心張善政勤走基層、先奪下支持度？鄭文燦說，一點都不擔心，民主政治就是正常、良性的競爭，這是好事，歡迎張善政來認識桃園。（編輯：李錫璋）1110621