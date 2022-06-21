大鑫快篩案 國民黨籲監察院儘速調查

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）大鑫資訊公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，國民黨今天表示，請食藥署公布全部審查過程，以昭公信，署長吳秀梅也應主動請辭；快篩試劑爭議疑雲重重，監察院應儘速立案調查。

大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利。國民黨今天召開記者會質疑，政府未能做好把關審查，讓黑心快篩進入國內，危害國人健康及防疫，迄今卻沒人出面負責。

國民黨副秘書長王育敏說，快篩試劑之亂政府需要有人負起政治責任，但到目前為止統統都沒有，只有推給廠商；當食藥署拿著權力阻擋很多不夠格想代理快篩試劑的廠商，核准的廠商應該代表著政府好好把關，但結果現在出事了，政府就該負起責任。

王育敏說，申請快篩專案輸入的邵博士顧問公司指查廠報告有標註這款快篩試劑是中國大陸製造，但食藥署否認並指送審EUA（緊急使用授權）時產地均填美國製。雙方的說詞顯示其中有一方說謊，請食藥署公布全部審查過程，以昭公信。

王育敏也說，食藥署一切推給廠商，卻避談為何對於各方的警示置若罔聞，明顯怠忽職守，吳秀梅應主動請辭；快篩試劑爭議疑雲重重，疑涉官員違法失職情事，監察院應儘速立案調查，如果監察院不敢辦，監察院長陳菊就是護航失職。

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與會的前文傳會主委、國民黨桃園市議員參選人凌濤則說，現在的政策就是快篩陽性即是確診，若快篩測不出來，民眾如何把握關鍵送醫、用藥的時間，以及阻斷傳播鏈；有300多家廠商來申請快篩試劑，目前通過30幾家的廠商，但就有3家出現重大問題，到底指揮中心所說的高標準，還存不存在。

前國民黨智庫副執行長、新北市議員參選人黃心華表示，從這些事件中，顯露政府的失能，包括行政良知的失能、審核把關的失能、以及市場稽查的失能；呼籲官員要知所進退、亡羊補牢，而監察單位應出面，好好做調查。（編輯：翟思嘉）1110621