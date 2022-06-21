主計總處：台灣CPI漲幅較美國、新加坡溫和

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院主計總處指出，民眾每天花費較多的食物類價格方面，台灣在亞洲國家中漲幅相對較高，1月至5月漲5.8%。圖為民眾午餐時間在台北市中正區一家自助餐店挑菜，工作人員也忙著補菜。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院主計總處下午指出，但今年1月至5月台灣平均消費者物價指數（CPI），相比美國、歐元區、新加坡等國都來得溫和，主因是政府推出穩定物價政策。

主計總處下午公布台灣與主要國家的CPI漲幅概況，並指出CPI是觀察一籃子消費性商品及服務的價格變化，其漲跌幅表達各期物價跟過去時點的相對變動。

根據主計總處資料，整體來看，今年1月至5月台灣平均CPI較上年同期漲3.04%，比美國8.2%、歐元區6.8%、泰國5.2%、新加坡（計算至4月平均4.8%）、以及韓國（4.3%）溫和。

此外，民眾每天花費較多的食物類價格方面，台灣在亞洲國家中漲幅相對較高，1月至5月漲5.8%；韓國4.6%、泰國4.5%、香港3.8%（1月至4月平均），新加坡則是3.1%；至於美國1至5月食物類漲幅則是8.6%、歐元區6.1%。

不過，在非食物部分，包括油料費、電費等，台灣漲幅相對較低，其中各國油料費漲幅均達2位數，台灣今年1月至5月平均漲16.1%，較美國44.2%、泰國30.4%、歐元區30.0%、韓國26.6%、新加坡24.9%（計算至4月平均）；日本19.7%。

主計總處指出，受國際農糧價格及油價高漲影響，各國CPI食物類與油料費漲幅顯著，而台灣CPI漲幅較美國、歐元區、新加坡等國溫和，主因是政府密切關注並積極穩定物價，實施民生用電、燃氣價格凍漲及汽柴油價緩漲機制，與調降大宗物資稅率所致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對媒體報導，台灣食物類物價漲幅高，貴到吃不下。主計總處則說，CPI漲幅高，不代表物價水準高，若要比較各國在相同時點的物價水準及貨幣購買力，通常參考世界銀行（World Bank）依完整周延的調查及統計方法所公布的購買力平價（PPP）統計。

主計總處指出，世銀最新公布資料是以2017年為基準，由176個參與國家經濟體，就1000餘項兼具可比較性與代表性的商品及服務，於各國境內查價後編算而得。若以全球平均物價水平為100，台灣約為77.5，排名第73位，低於美國（150.0）、日本（140.9）、韓國（115.6）、新加坡（96.2），高於泰國（56.8）。（編輯：林淑媛）1110621