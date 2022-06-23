助陳時中拜訪北市基層團體？ 吳思瑤駁：不是事實

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（中央社記者王揚宇台北23日電）有媒體報導，民進黨下週將徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中還透過民進黨立委吳思瑤拜會相關團體；吳思瑤今天說，報導毫無根據也非事實，眼前還是防疫大於選舉，這樣的基本步調非常明確。

民進黨台北市區域立委吳思瑤今天在媒體群組發布影片指出，有媒體報導，陳時中已著手進行台北市長選舉的籌備工作，也透過她協助進行居間串聯、安排拜訪等工作，這樣報導毫無根據，也非事實。

吳思瑤指出，眾所皆知，陳時中將200%的心力都放在防疫工作，實在沒有餘力進行選舉部署，她與陳時中的歷次聯絡，都是聚焦北市防疫政策，沒有討論選舉。

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吳思瑤說，社會各界確實隨著選舉時間逼近，對於陳時中是否出征台北市長的討論熱度愈來愈高，但愛之就不要害之，大家也不要陷黨中央及陳時中不利，眼前還是防疫大於選舉，民進黨中央也沒有傳出任何要徵召台北市長人選的具體作業時間表。

吳思瑤表示，大家應將這份期待放在心中，她也願意給黨中央及陳時中時間與空間；期待台灣守住疫情，後續針對台北市長人選，還有相當長的時間能規劃、多方討論。（編輯：翟思嘉）1110623