談北市徵召 林佳龍：若不能操之在己只能祈禱

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（中央社記者溫貴香台北23日電）積極爭取參選台北市長的無任所大使林佳龍今天說，不管民進黨最後徵召的人是誰，他一定全力支持；「操之在己的全力以赴，不操之在己的只能夠祈禱，如果不是我們，我們就祝福」。

林佳龍上午應民進黨台北市議員江志銘邀請，說明首都12門課的交通路網篇，特別針對南港內湖交通所提出的解決方案，向市民報告。

外傳民進黨可能下週徵召衛福部長陳時中參選台北市長，林佳龍會前受訪表示，黨中央已經澄清，尊重黨中央說明，「並沒有這樣內定的人選」；至於提名時程則依照正常的程序，若能在全國黨代表大會前提名，當然是會增加在大選準備的時間。

被詢及是否優先考慮參選新北市長，林佳龍表示，去年已說明了，因為台北市會帶動首都圈將近1000萬人口和地區的發展，有其戰略上的重要性，至於其他的地區也很重要，如果在地有優秀的人才，長期在經營，他覺得應該給這些人機會。

林佳龍說，他整體思考自己應該放在哪個位置，對台灣整體發展是最好，他是這樣看待自己的角色，新北市有很多在地立委、民意代表、政務官等，現在應該優先考慮他們。

對於媒體追問，林佳龍重申，新北市不是他的選項，一年前已經表達過思維；至於台北市，他秉持參與的精神，「成功不必在我，成功必定有我」，引導台灣對於選舉的討論是比較正向的，而不是只是比聲量或者各種人身的攻擊。

另外，他提到成家立業的方案，例如成家基金20萬元，錢從哪裡來，「一定是精算過的」；如凍卵的補助，其他人也跟進，這就是很好以議題引導選舉，人民一定是最後的贏家。（編輯：楊凱翔）1110623