電價是否調升？蘇貞昌：尊重審議委員會

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（中央社記者蕭博文台北24日電）行政院長蘇貞昌今天表示，因為戰爭、疫情等因素，發電成本增加，但是否調漲電價，都有專業審議委員會審議，「我們都尊重，政府會作最妥適的考量。」

蘇貞昌今天上午出席111年反毒有功人士團體頒獎典禮前接受媒體聯訪，作出上述表示。

蘇貞昌說，因為戰爭、疫情、天然氣、油、煤炭都大大漲價，使得發電成本增加，因此國際上各國都在很大幅度漲電價；不過，電價是不是要調漲、怎麼調漲，都有專業審議委員會來審議，「我們都尊重」，政府會從民生生活必需、產業發展成本各方面作最妥適的考量。

媒體問到，是否呼籲新北市長侯友宜針對恩恩案道歉、檢討；蘇貞昌表示，生命的消逝都令人痛苦、不捨、遺憾，尤其是小小朋友真的是父母心頭肉。

蘇貞昌說，現在恩恩的爸媽就只希望知道真相，相關資料中央能夠給的都給，地方就這方面，該給的也應該給，也應該以同理心來知道恩恩爸媽心情，該檢討就檢討，大家一起不要再讓遺憾的事情發生。

針對是否可望在7、8月間解除邊境管制，及是否支持衛福部長陳時中辭職參選台北市長等問題，蘇貞昌回應，陳時中做指揮官這2年多來盡心盡力、夜以繼日，在指揮調度各方面做得非常好，同時面對各方面壓力都應對良好，勞苦功高。

蘇貞昌表示，台灣疫情現在確實已經從高原期慢慢在下降，還是不能掉以輕心，還請大家要打疫苗，該打的趕快打好打滿；「我們也準備好」，連小小朋友的疫苗、0到5歲等等都已經非常足夠，還請爸媽讓小朋友能夠打疫苗的趕快打。

蘇貞昌說，希望全國同胞齊心合力防疫，政府在最後的關鍵期希望能早早度過疫情，讓台灣能夠走到正常生活，相信很快就會到來。（編輯：李錫璋）1110624