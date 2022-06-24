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傳陳時中選北市來得及就搭 林佳龍：我習慣準時到站

2022/6/24 12:47
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（中央社記者溫貴香台北24日電）衛福部長陳時中是否參選台北市長動向未明，外傳他對外透露選舉就像搭火車，來得及就搭，來不及就祝福搭上的人。爭取代表民進黨參選的前交通部長林佳龍則說，他的習慣是準時到站，不要脫班。

繼昨天出席南港座談會後，林佳龍上午出席由台北市議員陳怡君舉辦的政策座談會。

前副總統陳建仁昨天受訪稱讚陳時中領導台北市綽綽有餘。行政院長蘇貞昌上午受訪也說，陳時中面對各方面的壓力，應對良好、勞苦功高。林佳龍會前受訪對此表示，陳時中作為一名政務官有很好的歷練，在防疫的第一線守護民眾的生命和健康。

林佳龍提到，過去擔任交通部長期間，與陳時中在同一個團隊並肩作戰、嚴守國門，過程中也是最佳拍檔，「我對他有信心，他做任何工作都非常投入，也可以做得很好」。

記者追問是否認為陳時中參選台北市長一役也可以做得很好？林佳龍表示，「只要有心就有力」，政務官經過這麼久的歷練，基本的能力一定是有的。但還沒有看到當事人的決定，從市民角度來看，關心的就是願景，所以他才會提出台北的願景，希望提早提供市民討論與選擇這個城市發展的未來。

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媒體報導，陳時中曾私下向友人比喻，選舉就像搭火車，來得及就搭，來不及就祝福搭上的人。林佳龍表示，這是很有趣的比喻，不過他的習慣是準時到站，不要脫班，最好不要有意外。同樣地，城市的發展也必須做很多準備，怎麼樣能夠班班準時、人人上車，一起前往目的地，過程也一定要讓旅客舒適、安全且準時到達目的地。

被詢及國民黨台北市參選人蔣萬安也將到迪化街拜票，兩人搶票意味濃厚，林佳龍表示，每年都來迪化街，主要這是父母過去工作的地方，這裡有很多布莊，父親是裁縫師，今天就像回到家、回到生長的地方份外親切，在台北首善之都推動舊城區再生，就像一個城市的靈魂，一定要非常重視。（編輯：蘇志宗）1110624

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