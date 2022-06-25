藍控快篩廠商資料疑遭外洩 食藥署：如違法就嚴懲

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（中央社記者劉冠廷、沈佩瑤台北25日電）國民黨立法院黨團今天質疑，廠商申請快篩EUA被食藥署要求補件後，就接到其他公司打來聲稱可協助，食藥署涉及內神通外鬼，洩漏廠商資料，要求食藥署說清楚，行政院以及檢調都應介入調查。

食藥署表示，已通知政風單位，後續會進行了解和調查，包括大鑫案等均已進入司法調查程序，檢調透過政風也取得相關資料，如有違法絕對會嚴懲嚴罰。

國民黨團今天上午召開記者會，質疑食藥署洩漏申請快篩EUA（緊急使用授權）的廠商資料。黨團書記長萬美玲說，黨團接獲民眾具名檢舉，表示廠商申請快篩EUA，被食藥署要求補件的過程當中，就接到其他公司的電話，表示可幫助廠商更順利快速拿到EUA，隨後又接到一家自稱在某醫院擔任顧問的林先生，也表示可以協助。

萬美玲說，檢舉民眾質疑送件所附的電話號碼，只有看到文件的人才能知道，要不是食藥署去透露資料，這些打電話表示能協助的人，要如何獲取資料。食藥署應出面說清楚，倘若真有洩漏資料，就已違反刑法，洩漏工商秘密，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣3萬元以下罰金。

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黨團首席副書記長李德維指控此事疑為「生醫黃牛」，絕對不能讓這樣的黃牛，在這關頭來發國難財，食藥署長吳秀梅必須說清楚講明白。

此外，針對美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑遭混中國大陸製劣品，黨團總召曾銘宗指出，大鑫申請EUA過程黑幕重重，大鑫負責人黃南競和衛福部長期往來，105年11月有參加衛福部座談會，107年衛福部食藥署委託黃南競研究計畫，金額高達新台幣328萬元。大鑫通過EUA是誰替黃南競關說、護航，要求衛福部說清楚，檢調也要依法查處。（編輯：郭無患）1110625