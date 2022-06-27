林智堅、沈慧虹參選桃竹市長 智慧連線要讓生活更好

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）民進黨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長、竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，兩人今天同框表示，未來在桃竹選戰將再次連線，藉由「智慧連線」，要讓桃竹生活更好。

林智堅、沈慧虹今天出席「光臨盛宴：2021新竹光臨藝術節」專書發表會，會後，兩人接受媒體聯訪表示，希望能藉由「智慧連線、桃竹實現」，讓桃竹生活都可以更好，也讓台灣更好。

林智堅說，桃竹原本就是共同生活圈，並且這次他代表民進黨參選桃園市長、沈慧虹選新竹市長，而「智慧連線」在新竹市政團隊已久，未來在桃竹選戰，再次桃竹實現。

林智堅說，日前因確診剛結束居家隔離，後續將盤點市政工作與交接，盡速和中央協調，推出一個有經驗、了解新竹市政的代理市長人選，等這些工作都結束，將辭去市長一職到桃園參選。

針對民眾黨批新竹市長、副市長雙雙辭職投入選戰，林智堅說，現在選民眼睛都是雪亮的，選民所希望看到的是好的政見、好的政績，不希望口水，對於這樣子口水式的批評，他沒有評論。

對於民眾黨立法委員高虹安頻拋新竹市政議題卻遲不表態參選竹市長，沈慧虹表示，希望有心參選的高虹安能盡快來了解新竹市民的需要；若以隔空或更遠的指三道四，對新竹人並沒有幫助。

媒體提問，民眾黨新竹市議員李國璋今天要求沈慧虹辭職，不要用市政資源打選戰，對此，沈慧虹說，辭職參選是她堅定的決心，李國璋也可以建議高虹安盡速辭職。

沈慧虹說，她在新竹已耕耘7年多，新竹是她的家，她努力和市民在一起，而深耕地方是她在這邊做事的一貫決心。（編輯：陳仁華）1110627