民進黨選對會28日開會 雙北嘉義彰化人選受矚目

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（中央社記者葉素萍台北27日電）布局年底選戰，民進黨28日晚間6時將召開選對會，外界預料，嘉義市長、彰化縣長人選應會拍板；另外，近日雙北人選討論熱烈，亦可能納入討論。

年底縣市長選舉，全台22縣市，民進黨已提名宜蘭縣、基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、南投縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等12縣市，尚有10縣市未完成提名。

選對會成員已接獲通知，28日晚上6時將召開選對會。外界預料，嘉義市長、彰化縣長人選應會拍板；另外，近日雙北人選討論熱烈，也可能納入討論。

嘉義市長人選方面，立委王美惠今天向媒體透露，已當面向總統蔡英文表達「才當第1屆立委，還是要多學習」；外界預料，前嘉義市副市長、現任總統府副秘書長李俊俋出線機率高。

彰化縣部分，高層屬意形象正面的立委黃秀芳，但黃秀芳與現任彰化縣黨部主委邱建富同屬正國會，且邱建富布局彰化縣長已久，與有意捲土重來的前彰化縣長魏明谷形成兩強對決，黃秀芳被認為有望授命出戰。

另外，民進黨在台北市長人選方面，最後階段呈現衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍二擇一的局面；新北市則看好立委羅致政出戰。

至於東台灣部分，花蓮縣可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰，台東縣長選戰則可望徵召立委劉櫂豪。（編輯：林克倫）1110627