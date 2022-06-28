賴清德：政府2030前將編9000億推動淨零轉型

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（中央社記者溫貴香台北28日電）副總統賴清德今天表示，為了因應2050淨零轉型，政府在2030年前，將編列9000億元推動轉型，也將以「科技研發」與「氣候法制」為兩大治理基礎，並以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大轉型策略，期未來能達成永續發展目標，與國際接軌。

副總統賴清德今天應台北東南扶輪社邀請，以「後疫情時代的經濟發展」進行專題演講，說明後疫情時代影響經濟發展的關鍵因素包括「疫情」、「新秩序」，以及「永續」。

他認為，面對未來的新變局，誰能夠在後疫情時代的新秩序當中，展現自信、妥善因應，讓社會環境與健康達到永續發展，誰就能贏得頭籌。

談及COVID-19疫情現況，副總統表示，疫情迄今已經3年，截至6月23日為止全世界的案例，共201個國家或地區、5億4000多萬人確診，也有634萬人不幸死亡。光美國就有100多萬人死亡，超過美軍在第一次世界大戰、第二次世界大戰、韓戰、越戰、波斯灣戰爭等歷次戰爭死亡人數，可見疫情衝擊非常大，台灣也沒有例外。

他說，台灣的病例數也已有364萬人，有6345人不幸失去寶貴性命很不捨，也感謝醫療人員站在第一線，即便辛苦、有生命風險，仍然勇敢扛起責任，身為醫界一分子感受特別深刻，當真正戰爭來臨時，保家衛國的是軍人，但防疫視同作戰，疫情來時，站在第一線就是醫護人員，令人欽佩。

談到疫後「新秩序」的建立，副總統表示，會有很長一段時間還是會戴著口罩、講話保持距離，改變消費及旅遊習慣。同時，也造成數位經濟的崛起、全球產業供應鏈重組、新的經濟區塊應運而生。

副總統認為，因應新秩序的經濟發展，要根留台灣、分散市場及布局全球。

在「永續發展」議題上，副總統指出，2021年COP26會議在英國格拉斯哥舉行，會中要求各國在2050年達到淨零轉型的目標，目前全球已有超過140個國家共同宣示；會中也提到，未來國際上將採取碳稅，督促國家或企業進行淨零轉型。目前有好幾個國際大廠已宣示將積極減碳轉型，而在台灣的生活方式也需要改變才能淨零。

副總統強調，為了因應2050淨零轉型，政府在2030年前，將編列9000億元推動轉型，也將以「科技研發」與「氣候法制」為兩大治理基礎，並以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大轉型策略，期未來能達成永續發展目標，與國際接軌。

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俄羅斯入侵烏克蘭對台灣的影響，他表示，總統提出4項指示，政府亦立即啟動應變機制，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰、持續因應各項經濟變數。此外，美國、日本、瑞典等國際友人也都派員來台灣表達對台灣堅定的支持。

最後，副總統強調，面對後疫情時代的挑戰，一定要團結，只要方向正確，以台灣過去幾十年來所打下的基礎，一定有機會可以走向更好的未來。（編輯：蘇龍麒）1110628