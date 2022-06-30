賴副總統：陳建仁是好友 多面向合作為台灣打拚

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（中央社記者葉素萍台北30日電）前副總統陳建仁加入民進黨後，被外界揣測是否備戰2024，陳建仁與副總統賴清德的關係也引起關注。賴副總統今天向媒體說，他跟陳建仁本來就是好朋友，未來在許多面向上也可以合作，不管是在國際或國內，繼續為台灣打拚。

陳建仁昨天接受自由時報專訪，被問到是否參與2024總統大選，他說，完全沒有這樣的規劃。陳建仁指出，2024民進黨一定會推出最佳人選，人選推出來以後，一定全力支持。

民視新聞今天也報導，賴副總統今天午間出席國際扶輪台灣總會活動，面對現場記者喊話提問2024選舉，賴副總統罕見停下腳步。

賴副總統並向媒體指出，他跟陳建仁本來就是好朋友，同樣是有公共衛生跟醫療的背景，這一次共同合作面對台灣的疫情，未來在許多面向上也可以合作，不管是在國際或國內，繼續為台灣打拚。

另外，總統府也發布新聞稿指出，賴副總統午間出席「國際扶輪台灣總會第15、16屆理事長交接暨理監事就職典禮」，肯定扶輪社友長期深入社區，推動公益、照顧弱勢，充分發揮「超我服務」精神。

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賴副總統指出，這次COVID-19疫情，當台灣口罩與醫療器材足夠時，也會捐贈給其他國家，所推動「Taiwan can help, Taiwan is helping」的精神，也是國際扶輪社長期所推動的「超我服務」精神，所以「台灣精神就是扶輪精神，扶輪精神也是台灣精神」。

賴副總統說，扶輪社友熱心貢獻的精神，值得尊敬，「大家都是台灣之光」，而扶輪社運作的模式也值得大家參考，大家不分黨派，服務社會。台灣的政黨平時雖有競爭，但在國家利益上，也應該全體為台灣打拚。（編輯：林興盟）1110630