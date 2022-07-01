韓團隊加入高雄市長輔選 朱立倫：團結支持柯志恩

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）國民黨主席朱立倫今天表示，韓國瑜團隊都是最優秀的，會團結起來幫忙國民黨高雄市長參選人柯志恩輔選。至於稱柯志恩「陽光女孩」遭酸，朱立倫說，強力譴責年齡和性別歧視。

朱立倫今天到國民黨高雄市黨部出席市長提名同志介紹會，向高雄在地里長、議員、幹部等成員正式介紹柯志恩，會前與柯志恩一同接受記者聯訪。

韓國瑜任市長時期曾任副市長的葉匡時、參與市府團隊的曹桓榮昨天現身柯志恩輔選工作會報，前高雄市長韓國瑜團隊是否加入輔選備受矚目。對此朱立倫說，這些韓國瑜團隊成員都會來幫忙，因為不論葉匡時、曹桓榮，或曾任副市長的李四川、陳雄文，都是最優秀的，相信都會團結起來支持最優秀、最好、南部出身的柯志恩。

針對昨天稱柯志恩「南台灣長大的陽光女孩」卻遭酸，朱立倫說，「只要心中有陽光，就是陽光女孩，柯志恩當然是來自南部的陽光女孩」，在21世紀台灣竟然還有年齡和性別歧視，朱立倫表示強力譴責「這些人，可恥」。

柯志恩則在一旁補充，自己離開高雄時是「陽光女孩」，再次回到高雄是「陽光女孩的媽」，她的女兒很陽光。

左營楠梓區是傳統藍營票倉，高雄市長陳其邁今天參加左營運動中心開幕典禮時表示自己是左營人，媒體詢問柯志恩是否擔心被挖票。柯志恩說，陳其邁是現任市長，應會到各處宣揚政績，她則是要走到各地去展現誠意，跟所有議員一起努力，「一定會越走越遠」。

媒體問及對香港回歸25年看法，朱立倫說，國民黨創建中華民國，是堅定捍衛民主、自由、人權，因此支持香港的民主、人權跟自由這個立場絕不改變，也希望香港能夠越來越民主、自由、繁榮。

談及九二共識，朱立倫說，國民黨的立場就是親美愛台、國防保台、兩岸和平護台，兩岸要和平就要有交流對話，不能只有交惡、對抗。

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至於中國大陸稱台灣海峽是「內海」，朱立倫表示，日前國民黨已發布強烈明確的聲明，「大家很清楚，中華民國領海包含台灣海峽」，國際海域、公共海域歡迎所有國際航行，相信國際航行對區域和平有幫助，「至於名詞或法律討論，請法學專家去討論」。

另外，傳出國民黨中央將全面接管桃園市黨部說法，朱立倫駁斥是「荒謬的謠言」，認為是存心破壞團結的人放出來的。（編輯：郭諭儒）1110701