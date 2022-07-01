權利回復基金會預計年底掛牌 目標明年1月受理申請

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（中央社記者賴于榛台北1日電）為加速賠償政治受難者，行政院今天表示，內政部籌設的威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，以明年1月受理申請為目標，積極辦理籌措與子法訂定等任務，預計年底掛牌。

立法院5月三讀通過威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，政治受難者死亡賠償金額，自新台幣600萬元提高至1200萬元；受逮捕、拘禁、拘提、羈押或拘束人身自由的裁判或處分，賠償金以核定的賠償基數，乘以對應的每基數賠償金額（12萬元至17萬元）計算。

條例規範，相關賠償由行政院設權利回復基金會受理申請，過去已依法受領賠償金、補償金的被害者或家屬，也可依條例計算新賠償金，申請給付差額。

行政院人權及轉型正義處長賴俊兆今天接受中央社記者訪問指出，許多立委提醒，政治受難者年事已高，基金會籌設與補償受理應盡快上路，因此負責的內政部早已成立籌備處，處理相關流程。

賴俊兆說，設立基金會需要訂定組織章程、招募人員、設立辦公廳舍，縱使掛牌後，也有5個子法需要訂定；其中4個得報行政院核定，並須將法規預告時間考慮進去。

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他表示，但回復條例有6年期限，為加速賠償政治受難者，內政部以明年1月受理賠償申請及差額申請為目標，再回頭計算整體行政流程，初步希望權利回復基金會能在今年底12月10日的世界人權日掛牌，並彈性調整法規預告時間。

促轉會解散前曾估算，賠償申請總件數約1萬4000件，賠償金額約277億元。賴俊兆說，相信內政部已將促轉會的估算納入考量，經內政部評估，首年將先編列148億元用作賠償金來源及維持基金會運作。（編輯：蘇志宗）1110701