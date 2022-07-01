高雄在野大聯盟破局 朱立倫：共同目標拉下民進黨

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）隨著國民黨智庫執行長柯志恩代表參選高雄市長，民眾黨立委蔡壁如宣告在野大聯盟已不存在。國民黨主席朱立倫今天指出，先以提名為主再看如何團結，共同目標是拉下民進黨。

年底高雄市長選戰民眾黨原希望組「在野大聯盟」，不過，台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今天南下民眾黨高雄市黨部表示，隨著國民黨推出柯志恩參選高雄市長，在野大聯盟已不存在；至於是否推出自己的人選，「如果有會再跟大家報告」。

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對此，朱立倫下午出席國際蘭馨交流協會總會授證典禮，會前接受媒體聯訪表示，自己跟民眾黨主席柯文哲是老朋友，未來當然還是希望在野能在各地努力，「就是希望不要讓民進黨一黨獨大，拉下鴨霸的民進黨，這是我們共同努力的目標」，所以國民黨在高雄提了最好的候選人「柯P」，也就是柯志恩。

至於後續是否還有合作機會，朱立倫回應，目前還不清楚蔡壁如具體講了什麼，雖然許多人提出各種「在野大聯盟」、「藍白合」等機會，但現階段還是先將黨內人選提名完成，再看大家最後如何團結在野力量，打敗民進黨。（編輯：謝雅竹）1110701