提升訓練強度 國軍雲豹甲車駛入一般道路戰備偵巡

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（中央社記者游凱翔台北2日電）為強化戰力，國軍各作戰區將雲豹八輪甲車駛入一般道路戰備偵巡，以熟悉區域特性，重點設定為工業區、發電廠等高價區域。根據陸軍發布的照片，586旅一輛30鏈砲雲豹清晨於台中機動，與摩天輪背景形成一幅風景。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，曾深入台灣南方及東南方空域，甚至多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。

在提升訓練強度方面，以往甲車都在營區內機動行駛，除非必要不會駛出營區。近年為防範中共犯台，軍方為了讓全台戰鬥部隊熟悉各作戰區內的道路環境，開始實施戰備偵巡，各式雲豹八輪甲車、戰車，甚至自走砲車都會在一般道路機動，以熟悉衛戍區特性。

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陸軍司令部臉書粉絲團「中華民國陸軍」貼文，天還未亮，裝甲586旅戰備部隊，已出動30公厘鏈砲雲豹八輪甲車、M60A3戰車等各型車輛，穿梭於城市道路，熟悉戰場環境，驗證應變能力；照片顯示，雲豹八輪甲車在破曉之初奔馳於一般道路，與後方台中麗寶樂園摩天輪相互呼應，形成一幅風景。

軍方人士日前提到，過去國軍部隊都在營區待命，但共軍對台威脅日益嚴重，國軍特別將地面部隊在各作戰區以戰鬥編組，以「連」為單位搭配任務需求「排」，就營區外重要防護設施或重要位置實施機動偵巡，目前全台灣每天約20個戰鬥部隊在營外重要防護位置機動戰備偵巡，偵巡重點包括工業區、電廠等高價值目標。（編輯：郭無患）1110702