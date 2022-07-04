陳建仁出席中研院士會議 是否參選僅說「平安」

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（中央社記者張雄風台北4日電）前副總統陳建仁今天出席中央研究院院士會議，會前媒體提問是否會參與年底選戰，他僅以招牌微笑回應「謝謝、平安」。

中央研究院第34次院士會議自今天起至7日舉行，約有近200名國內、外院士以實體或線上與會，將推選出第33屆院士暨名譽院士。

陳建仁以中研院院士身分出席，會前媒體提問是否會參與年底選舉、總統蔡英文是否有徵詢意見等，他僅以招牌微笑回應「謝謝大家，今天院士會議，平安、平安」。

蔡總統於開幕式致詞時表示，中研院是最高研究機關，院士會議是學術界盛事，這次有國內外多名院士透過視訊或遠道而來參與，為台灣的學術研究貢獻心力。

蔡總統表示，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在63個受評比國家中排名第7名，較去年進步1個名次，是2013年以來最佳表現，中研院功不可沒。

另外，蔡總統提到，對抗疫情，中研院也對全球帶來重要的貢獻，2019年公布人類史上第一張黑洞影像，來自台灣的團隊扮演重要角色，持續探索宇宙，讓世界看見台灣，照片現在仍放在辦公室中，相信台灣有堅強的實力，一定會更好。

蔡總統同時感謝中研院對政策的支持，如2050淨零目標，政府規劃2030年前投入新台幣9000億元經費轉型，中研院也參與研究，如地熱、海洋能、太陽能有初步成果，透過產官學持續合作，可以克服困難，完成目標。

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蔡總統提到，中研院讓國際社會看見台灣，也展現對和平、民主的重視，如俄烏戰爭時，中研院發表反對任何以暴力方式破壞世界和平、侵害人權行為的聲明，並提供學術支持，為此表達謝意。蔡總統並提到，院士會議能在疫情下舉行，意義重大，希望台灣持續發展。

蔡總統離場時，媒體聯合提問，關於雙北選戰是否在等陳建仁、是否擔心衛福部長陳時中會拖累選情等問題，她僅微笑、揮手，未回答問題快步離開。（編輯：管中維）1110704