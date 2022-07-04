北市藍營4成基本盤保底？蔣萬安：當然要站穩

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天被問及，國民黨在北市的基本盤約4成、有無信心拿下，蔣萬安回應「當然要站穩」甚至往外擴充，民調與各分析就是聽聽然後參考。

國民黨台北市長參選人蔣萬安接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，被問及北市選民約4成是國民黨基本盤，有無信心拿下，而北市副市長黃珊珊被認為有2成選民支持，又會如何影響選情。

蔣萬安回應，北市藍營基本盤如果是4成「當然要站穩」，甚至往外擴充，身為參選人該極力爭取各方支持，而各種棄保或捧殺理論、民調數字、選戰策略分析等，隨著局勢變化很快，「我不是機關算盡的候選人」。

蔣萬安說，所謂藍、綠、白怎麼合作，過去有客觀事實，有些分析是透過這些先例而來，現在也很難驗證是否如此，「我們就是聽、參考，候選人能做的就是這樣」，且外界認為的可能對手如黃珊珊、衛福部長陳時中、前副總統陳建仁、無任所大使林佳龍等人選都還沒確定，他自己就是往前衝刺。

由於黃珊珊近來被質疑利用行政資源布局選舉，蔣萬安表示，黃珊珊請辭相關事宜是她個人的決定，都尊重，市民是希望政府要行政中立。

黃光芹問蔣萬安是否也要請辭或請假，蔣萬安重申選民託付他監督政府施政、為民發聲，「我現在必須負起這個責任」。

另外，黃光芹問到要不要建議國民黨中央暫緩辦海峽論壇，蔣萬安表示，據他了解，可能會用視訊或是預錄影片方式進行；而雙城論壇也必須在對等尊嚴及互相善意的前提下舉行。

蔣萬安表示，民進黨執政後就與對岸中斷交流互動，地方政府間的交流更顯重要，但蔣萬安表示絕對會捍衛主權，堅守民主自由與法治、堅決反對一國兩制。（編輯：李錫璋）1110704