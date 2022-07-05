雲林縣議員李建昇宣布退選 放棄挑戰7連霸

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）民進黨籍雲林縣議員李建昇已獲民進黨雲林縣黨部提名參選年底五合一選舉，將挑戰7連霸，李建昇今天以健康及照顧年邁母親為由宣布退選，在地方政壇投下震撼彈；縣黨部表示，持續溝通慰留。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠接受中央社記者電訪時表示，李建昇前幾天向黨部告知有意退選，黨部人員會持續溝通、慰留，懇請李建昇繼續為台灣民主努力；民進黨雲林縣黨部諮詢委員會下週一開會討論。

李建昇退選聲明寫到，他沒有放棄從政初心，與推動台灣民主決心，但身體健康亮起紅燈，且須照顧年邁母親，經與家族與服務團隊討論並取得諒解，決定退出年底大選，不再尋求7連霸。

李建昇指出，今年年初身體出現異狀，經過醫師診斷椎間盤異常，且已壓迫到神經影響行動，積極尋求中西醫治療，病情一度好轉，但上個月病況加劇，幾乎無法入睡與彎腰行走，醫囑必須儘速開刀治療，避免高強度活動，他不得不思考是否能承受選舉壓力、做好服務。

李建昇提到，高齡母親也需要陪伴照顧，必須經常陪母親進出醫院，難以兼顧選情，經過多方考量與深思熟慮，不得不做出放棄競選連任痛苦決定，希望選民能夠體諒。

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李建昇強調，退出縣議員選舉是個人健康因素與希望陪伴照顧母親，沒有其他原因，現階段以照顧母親及治療椎間盤異狀為主，沒有其他規劃，至於服務處仍會持續營運至本屆議員任期結束。

李建昇重申，退選是不得已決定，已經向雲林縣黨部報告，對於選民的承諾與責任，仍會持續完成，年底大選也會協助黨參選同志競選，為這塊土地的民主、正義貢獻一己之力。（編輯：陳仁華）1110705