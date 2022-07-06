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被批不稱職母雞 蔣萬安：空穴來風講久也不會成真

2022/7/6 16:48
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（中央社記者陳怡璇台北6日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，有傳言批「不稱職的母雞」「沒人要跟他掛看板」等空穴來風的事，講久了也不會成真，好夥伴互相支援、合體方式很多種。

國民黨台北市長參選人蔣萬安在臉書發文表示，從參選以來，一直認為認真做事、一步一腳印爭取市民朋友的支持及信任最實在，「台北隊」也已經逐漸成形。

蔣萬安說，然而仍有少數謠言包含「蔣萬安是不稱職母雞」「沒人要跟他掛看板」等，這些空穴來風的事情，講久了也不會成真。

蔣萬安指出，不久前他才和議員參選人們合體拍攝形象照，看板也早已陸續掛上，接下來會依各參選人步調製作文宣、競選小物並露出。

蔣萬安強調，年底選舉是一場「團體戰」，與其說是母雞帶小雞，更像是相互支援的好夥伴，而合體方式有很多種，除了看板，他跟其他參選人合體活動如廣播節目、助選影片、錄製拉票語音等，大家一直都會互相幫忙，「這就是藍軍的團結」，不會受到對手刻意挑撥和認知作戰。（編輯：方沛清）1110706

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