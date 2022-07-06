日本交換留學生難圓留學台灣夢 謝長廷關注

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針對有日本的大學教授投書台媒呼籲台灣政府早日開放日本交換留學生入境一事，駐日代表謝長廷6日表示，已向中央中央流行疫情指揮中心反映。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月6日

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）針對有日本的大學教授投書台媒呼籲台灣政府早日開放日本交換留學生入境一事，駐日代表謝長廷今天表示，已向中央流行疫情指揮中心反映，駐日代表處很重視日本留學生到台灣。

日本東京外國語大學教授小笠原欣幸日前投書台媒指出，台灣政府允許本科、研究所的正規入學學生及各大學語言課程的正規入學學生從海外入境，但包括他任教的東京外國語大學的短期留學的交換留學生仍被禁止入境。他期盼台灣政府研議鬆綁入境管制措施，讓短期交換留學生得以在9月入境就學。

對此，謝長廷今天對台灣駐日媒體表示，已對此事進行了解，駐日代表處教育組已向中央反映此事。

他說，中央流行疫情指揮中心可能不太知道還有短期交換留學生這個項目，已建議政府早日開放接受交換留學生入境。

他強調，政府很重視日本留學生，這也屬於駐日代表處重點推動工作。（編輯：黃自強）1110706