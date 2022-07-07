軍醫官提早退伍 立委促國防部設定合理賠償倍率

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（中央社記者郭建伸台北7日電）國防部的軍士官退場機制賠償倍率隨軍種有所不同，台灣民眾黨立委邱臣遠指出，軍醫官若欲提早退伍，賠償金額達到天價，相當不合理，要求國防部設定合理的賠償倍率，並於1個月內全面檢討不合理的退場機制。

邱臣遠今天偕國軍桃園總醫院急診部醫師楊大緯、竑德法律事務所律師廖泉勝律師、東吳大學法律學系教授胡博硯舉行記者會，要求國防部重新檢討軍士官的退場賠償機制。

立法院2018年曾三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例，納入常備軍、士官退場機制，明定常備軍士官任官服現役滿1年，若認為不適合軍旅可提出申請。

邱臣遠表示，立法院修法納入退場機制後，國防部應該訂定公平且合理的提前退伍賠償倍率，而非逼迫不適任的軍士官們，為了減少賠償金額，只能透過裝瘋賣傻或者違反紀律的方式退伍。

邱臣遠表示，目前軍醫官提前退伍賠償費用達到天價，在學成本約新台幣200多萬元，但賠償金額達到3000萬、4000萬元，反觀飛官、軍法官等高技術兵種，提早退伍只設定2倍的賠償倍率。

邱臣遠指出，根據審計部去年報告，光是2016年到2020年，5年內的離退欠款就超過4億元，國防部設定如此高的賠償倍率，根本無法如期追繳。

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邱臣遠要求，國防部不要再將戰力考量無限上綱，應設定公平合理的賠償倍率，軍醫官的退場可以比照一般大學醫學院公費生解約制度。

邱臣遠指出，國防部應廢除自願退伍須先簽立強制還款切結書規定，不要再用懲罰性的條件、冗長的訴訟對付軍士官，避免讓國軍透過裝瘋賣傻或違反紀律的方式離開。邱臣遠也要求，國防部應於1個月內全面檢討不合理的退場機制且提出改善方案。（編輯：蘇志宗）1110707