台日協：震驚安倍晉三遭槍擊 盼盡快度過難關

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（中央社記者賴于榛台北8日電）日本前首相安倍晉三上午遭到槍擊。台灣日本關係協會會長蘇嘉全透過新聞稿表示，聽聞此事件感到無比震驚、難過，台日協將注意發展情形也會持續祈禱，期盼安倍晉三盡快度過難關。

外交部今天發布新聞稿指出，安倍晉三在日本時間上午約11時30分在奈良市演說時突遭槍擊，因胸部中彈流血，緊急送往醫院急救，日本警方已逮捕一名犯嫌，並持續展開搜查行動。

蘇嘉全說，已請秘書長周學佑致電日本台灣交流協會理事長谷崎，表達慰問及深切關心。

蘇嘉全表示，安倍晉三過去在公開場合多次強調「台灣有事就是日本有事」，對台海安全非常關心，向來是最堅定支持台灣的日本友人，他要嚴厲譴責暴力，同時希望安倍晉三早日康復。

他說，6月前往日本訪問時，曾當面向安倍晉三請教台日關係與區域情勢發展，如今聽聞此事件，感到無比震驚、難過，台日協將注意此案發展情形，也會持續祈禱，期盼安倍晉三盡快度過難關，「天佑安倍、天佑日本」。（編輯：林興盟）1110708