捷克駐台代表朗樂將離任 蘇貞昌盼加強各方面互動

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（中央社記者陳俊華台北11日電）行政院長蘇貞昌今天接見捷克駐台代表朗樂時表示，朗樂在台近4年，將離任回捷克榮升主管亞太事務，盼未來各方面都能加強互動；朗樂則盼促成台北、布拉格直航，捷克對深化台灣關係，非常感興趣。

蘇貞昌下午在行政院發言人羅秉成、外交部次長田中光、政務委員黃致達陪同下，接見捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）、副代表唐笛（Dita Táborská）。

蘇貞昌致詞時表示，朗樂在台灣近4年，下個月就要回捷克榮升，將主管亞太事務，希望將成功經驗、美好回憶帶回捷克，感謝朗樂努力讓雙方關係大幅進步：捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）來台，也是因為有朗樂大力協助，是最高層級、最大代表團來台。

蘇貞昌說，這幾年台灣與捷克貿易額大幅提高，台灣在捷克的投資也大幅增加，是在歐洲第10大投資國。當俄羅斯入侵烏克蘭，台灣與捷克一起幫助烏克蘭難民，為自由、和平、民主奮鬥，彼此合作做出貢獻。

蘇貞昌指出，針對台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，捷克參議院通過決議支持台灣，捷克的代表在世界衛生大會上也發言支持台灣參與，為台灣發聲、為世界的衛生仗義執言，他要對捷克政府、參議院表示肯定與感謝。

蘇貞昌說，捷克觀光景點豐富，他自己也曾去過，不只是文化、景觀令人讚賞，科技發達也相當重要，台灣與捷克間還有很多事務可以合作；台灣人愛出國旅遊，未來可以在這方面更為精進。

蘇貞昌表示，捷克也曾在屏東舉辦「捷克週」，讓屏東民眾更認識捷克；捷克有許多優秀學生在台灣，維特齊來訪後，在朗樂努力下，教育部、外交部也增加名額，讓更多捷克學生來台，希望未來各方面都能加強互動。

朗樂指出，很榮幸在台灣完成4年任期，捷克與台灣是非常緊密的夥伴，在共同的自由、民主、人權價值上更加團結；雙方合作領域不斷擴大，除傳統的經貿、科技、人文，也拓展到智慧城市、人工智慧，以及智慧農業、林業等。

朗樂說，近年雙方的互訪、互動促成更多合作空間；台灣人很喜歡到捷克旅遊，疫情前每年都接納逾20萬台灣旅客，捷克人也對到台灣旅遊更有興趣，這就是為什麼不只在台北，還到屏東舉辦「捷克週」。

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朗樂指出，真的很希望促成台北、布拉格直航，拉近兩國距離、讓互動更加緊密；捷克政府也列出印太地區民主夥伴清單，台灣跟日本、韓國、印度並列在清單中，捷克政府對於深化與台灣的關係，非常感興趣。

朗樂表示，7月1日起捷克擔任歐盟輪值主席國，將會延續歐盟的印太戰略政策；在歐盟事務中，優先項目是烏克蘭重建工作，安全方面則包括歐洲整體防衛強化、經濟及民主韌性的強化。（編輯：蘇志宗）1110711