弔唁安倍 馬英九留友誼永念宋楚瑜感念APEC深談

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（中央社記者郭建伸台北12日電）前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、陸委會主委邱太三、立法院副院長蔡其昌等政要今天陸續前往日台交流協會，弔唁已故日本前首相安倍晉三。馬英九留言「友誼永念」，宋楚瑜寫下「哲人已遠，典型長存」。

悼念安倍晉三的會場設置於日本台灣交流協會，今天仍有絡繹不絕的民眾前往致意，感謝安倍晉三生前貢獻。宋楚瑜在下午4時偕女兒宋鎮邁抵達日台交流協會，兩人獻花後向安倍晉三照片行鞠躬禮，宋楚瑜離去之前則提筆寫下「哲人已遠，典型長存」。

宋楚瑜受訪表示，他從政以來與安倍晉三多有來往，其中最印象深刻的是2016、2017年他兩度擔任亞太經濟合作會議（APEC）的領袖代表，因此與安倍晉三有兩次長談。

宋楚瑜回憶，聯合國安理會在2016年對北韓實施經濟制裁，他當時與安倍晉三對談，說明台灣雖不是聯合國會員，但一樣支持經濟制裁決議，並且禁止台灣企業赴北韓投資；安倍晉三當時聽後非常感動，並希望代為向政府轉達感謝。

馬英九於下午4時20分左右抵達日台交流協會弔唁安倍晉三。馬英九受訪時表示，安倍晉三擔任首相的任期與他擔任總統時多有重疊，包含台日漁業協議等，日方對台灣展現出負責且友好的態度，他非常感謝。

馬英九今天在致意後提筆寫下「友誼永念」4個字。

此外，蔡其昌今天也偕民進黨立委沈發惠、吳思瑤、林宜瑾、蘇巧慧、張宏陸、邱議瑩等人前往日台交流協會弔唁；陸委會主委邱太三、台灣日本關係協會前會長邱義仁、前副總統呂秀蓮、立委陳明文等人也都在下午前往致意。（編輯：林興盟）1110712

前總統馬英九（左）12日下午前往日台交流協會，弔唁已故日本前首相安倍晉三。中央社記者郭建伸攝 111年7月12日

親民黨主席宋楚瑜12日下午前往弔唁已故日本前首相安倍晉三，追思留言寫下「哲人已遠，典型長存」。中央社記者郭建伸攝 111年7月12日