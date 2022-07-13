林鶴明：柯文哲政治消費蔡炳坤病情 讓人心寒

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（中央社記者葉素萍台北13日電）台北市副市長蔡炳坤腦部出血性中風，台北市長柯文哲日前說，這跟被文化部長李永得氣到有關。民進黨副秘書長林鶴明今天質疑，為什麼會有人在第一時間政治操作，柯文哲講這個話，讓大家心寒，尤其柯文哲是醫生出身，很多人不以為然。

Yahoo TV「齊有此理」今天訪問民進黨副秘書長林鶴明、立委吳思瑤、新北市議員李坤城。

對於柯文哲所說，蔡炳坤腦出血中風可能都是因為被李永得氣的，林鶴明說，柯文哲講這個話，讓大家心寒，柯文哲不是蔡炳坤主治醫師，怎麼可以這樣評論病情；以前他當柯文哲幕僚，最痛苦的就是柯大砲型講話，「講完我們就說市長是很關心他，其實不是在消費他」，幕僚都要幫柯文哲圓這個話。

林鶴明說，病人的病況是尊重主治醫師，還有病人的隱私、家屬的感受，這是很基本的ABC。他們都對蔡炳坤的身體出狀況感到很難過，希望早日康復，可是為什麼會有人在第一時間政治操作，柯文哲是醫生出身的，這樣評論副市長，很多人不以為然。

吳思瑤則說，把任何一個人的危難拿來做政治消費，這是慈悲良善台灣人最厭惡的事，非常不道德。（編輯：郭無患）1110713