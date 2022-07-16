賴香伶再提論文爭議 林智堅：選舉非抹黑比賽

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（中央社記者葉臻桃園16日電）台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天表示，民主進步黨桃園市長參選人林智堅論文爭議涉及學術及誠信問題，應出面面對；林智堅說，選舉不是抹黑比賽，大家還是要回到基層。

林智堅上午和桃園市長鄭文燦出席捐血活動，接受媒體聯訪表示，選舉不是抹黑比賽，大家還是要回到基層；未來會用自己的方式打選戰。

賴香伶在民眾黨主席柯文哲陪同下，於桃園火車站與地方互動時，接受媒體聯訪說，林智堅論文爭議讓民眾有疑慮，這時有民意調查指林智堅很受歡迎，反而欲蓋彌彰；涉及誠信及學術，不容打折。

中國國民黨桃園市長參選人張善政上午在桃園楊梅區奉天宮參加感恩祈福儀典，接受媒體聯訪表示，「讀好書、說好話、行好事、做好人」，包括他、林智堅及所有政治人物或參選人都應銘記，時時檢討，反省。

至於國民黨內整合問題，張善政說，目前一步一步往前走；如何爭取年輕選票，他說，年輕人不像大家認為的迷信某政黨，只要端出牛肉政策，一定會吸引年輕人。

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林智堅表示，張善政很多言行高高在上，不斷批評、指導別人，已被徵召參選1個多月，卻說和國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝的關係，要國民黨主席朱立倫協調，這樣的思維不是一個好的參選人。

此外，柯文哲談及選舉時表示，知名度非一天可造成，還是要一步一腳印；參選人如果從沒看過，不論電視上多有名，連結感還是難建立，還是要走入群眾。只要體力上可以，他該去的地方還是要去。（編輯：方沛清\李明宗）1110716