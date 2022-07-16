張善政指桃園選市長不是選偶像劇主角 林智堅：我會做事

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（中央社記者葉臻桃園16日電）國民黨桃園市長參選人張善政說，選市長不是選偶像劇男主角。民進黨桃園市長參選人林智堅今天回應，他是會做事的人，選市長應該跟基層市民站一起，不是透過國民黨的系統攻擊。

林智堅上午和桃園市長鄭文燦，一同出席桃園百齡扶輪社「飛越一號捐血車及捐血亭啟用典禮暨捐血活動」；媒體聯訪時，被問及如何看待最新民調顯示他領先，林智堅表示，民調都是選戰參考，未來會提出牛肉政見。

媒體詢問，如何看待張善政日前接受媒體專訪時說，「林智堅永遠頭油油的、西裝筆挺，桃園市民是要選一個會做事的市長，不是選偶像劇男主角」。

林智堅說，選市長就是選會做事的人，過去新竹市長任內政績，已證實他就是會做事的人，要選桃園市長就應該要跟基層市民站在一起，聆聽市民聲音，不是透過國民黨的系統，鋪天蓋地的攻擊。

媒體詢問，桃園市議會國民黨團昨天指控，鄭文燦和市府團隊違反行政中立，以行政資源替林智堅輔選。

鄭文燦表示，選務跟市政是分開的，他已經擔任了8年市長，「這些分際我們都很清楚」，有時候假日或晚上，他陪著跑行程是很正常的；市政行程中各政黨參選人都會來，市府都會待之以禮是基本的道理。（編輯：方沛清）1110716