國民黨：台灣供電吃緊 籲政府修正錯誤能源政策

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天表示，台灣供電吃緊，已到了政府應該深刻檢討並修正台灣錯誤能源政策的關鍵時刻，應徹底檢討並修正錯誤能源政策，儘快提出穩定供電、淨零排放的能源政策。

國民黨今天上午發出新聞稿指出，根據啟思民本基金會最新民調顯示，高達87.3%的民眾認為缺電問題嚴重，近7成民眾對未來供電穩定沒信心，更有超過6成民眾不滿意政府在處理能源方面的施政表現。供電不穩定的常態已讓國人生活必須時時刻刻提心吊膽，更讓國內產業界憂心對經營成本造成的損失。

國民黨表示，世界能源短缺、燃料成本增加是國際間普遍遭遇的難題，各國皆積極開發合適、可使用的能源，並非坐以待斃。如日本首相岸田文雄14日宣布，將於今年冬季重啟最多9座核電機組，以因應國際燃料價格飆漲及供應短缺；歐盟議會日前通過將天然氣和核能投資，列入永續綠色能源的議案；南韓也發布新的能源政策，將在2030年前讓核電占比回到30%等。

國民黨指出，顯然重啟核電，以達到淨零排放的目標是當前國際趨勢，但政府長期以意識形態的錯誤政策處理能源議題，緊抱著「反核」的神主牌，忽視國內安全能源的供應，更讓台灣的能源政策侷限於過去的框架之中，只能過度倚賴再生能源及火力發電，但經濟部長王美花已經坦言，2025非核家園的能源配比，20%再生能源確定跳票。

國民黨也表示，政府能源政策的錯誤與失當，不僅國內多數民意表達不滿，產業團體及國外商會都提出嚴正警訊，政府不該無動於衷，若持續逃避錯誤決策的責任，一再硬拗、狡辯，只會犧牲國人的用電安全、國內的民生經濟與產業發展。（編輯：張均懋）1110716