新駐中大使言論惹議 歐盟發言人：維持台海和平現狀符利益

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（中央社記者田習如台北19日電）歐盟發言人對新任駐中國大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）「支持兩岸和平統一」的說法回應中央社，表示維持台海現狀與和平，以及台灣的民主體制，是歐盟利益所在。

預期在9月到北京赴任的阿爾比尼亞納，週一接受西班牙媒體訪問時說「歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一」，引起爭議。

歐盟負責對外事務和安全政策的發言人史丹諾（Peter Stano）在答覆中央社記者詢問「阿爾比尼亞納的話是否與歐盟『一中政策』一致」時表示，歐盟有清楚的「一個中國政策」，且最近並無改變，歐盟和成員國對此保持承諾。

「在這個政策範圍內，我們同時追求與台灣友善的關係，以及在廣泛領域的密切合作。」他說。

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記者同時詢問歐盟對台灣關係常強調共享民主價值，若台灣透過民主程序表達不願統一，是否合乎歐盟立場。對此，史丹諾未正面答覆，但表示：「維持台海現狀與和平，以及台灣的民主體制，是歐盟利益所在。我們鼓勵海峽兩岸議題有一個和平解決之道，緊張關係應透過對話解決。」

史丹諾強調維持台海現狀的說法，等於間接否定阿爾比尼亞納所謂歐盟支持統一的言論。他並提醒，阿爾比尼亞納必須等到赴北京遞交到任國書時才算就任，「目前歐盟駐中大使仍是郁白（Nicolas Chapuis），他才是提出歐盟（對兩岸）立場和說明歐盟政策的人。」（編輯：黃自強）1110719