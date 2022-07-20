受訪拿出論文 張善政：政治人物誠信很重要

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民進黨桃園市長參選人林智堅論文引發爭議，國民黨桃園市長參選人張善政（中）20日拿出自己美國康乃爾大學的論文表示，政治人物的誠信很重要，只盼把問題回歸學術倫理及個人誠信，不要塑造成政治對立。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月20日

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（中央社記者葉臻桃園20日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議。國民黨桃園市長參選人張善政今天拿出自身論文表示，政治人物的誠信很重要，只盼把問題回歸學術倫理及個人誠信，不要塑造成政治對立。

張善政中午參加媒體人黃暐瀚節目錄影，在節目專訪後接受媒體聯訪被問及在節目中，拿出美國康乃爾大學的論文是否針對林智堅的論文抄襲爭議。

張善政說，拿出在美國康乃爾大學的博士論文，是給主持人看一下，這本博士論文是不是如假包換，以及41年歲月的痕跡，主要是強調「政治人物的誠信非常重要」。

張善政說，以他學土木的來舉例，在學校教學生，如果沒有好好教，學生畢業後設計的房子，若偷工減料或設計不好，可能就會像台南市永康區的維冠金龍大樓在2016年美濃大地震中倒塌。

張善政說，在學校裡面教學生一定要按部就班，不要抄捷徑、做一些不應該做的事，在道德上面要有這個誠信，教出來的學生出去外面設計出來的房子，教他們的老師才比較放心；誠信的道理應該是所有學術都適用的。

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媒體詢問，針對林智堅的論文爭議，是否會想將議題效應外溢至雙北，引發北北桃大混戰。張善政表示，他沒有這個心，只希望把問題的本質返回學術倫理以及個人誠信，不要塑造成政治對立。

針對國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝未來在競選團隊中擔任的角色，張善政表示，不管邱奕勝將來有沒有任何競選總部的職位或名分，都是這場選戰中重要的一分子，「絕對都少不了他」，擔任的職務部分，會尊重邱奕勝的意見，相關溝通、整合都一步一步往前走。（編輯：方沛清）1110720