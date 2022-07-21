黃珊珊：扛起責任 北市最新振興計畫8月上路

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市副市長黃珊珊在臉書表示，昨天一場造勢記者會，再度挑起萬華民眾悲傷記憶，作為副市長，她扛起振興萬華責任，今天會公布最新一波振興計畫，8月正式實施上路。

民進黨台北市長參選人陳時中昨天到艋舺龍山寺參香祈福，對防疫團隊過去惹議的萬華破口說，再度為用詞不精確造成傷害道歉，並強調防疫不是人與人鬥爭，是人與人合作。

黃珊珊今天透過臉書Facebook指出，必須強調對陳時中願意公開向萬華居民道歉，還是給予肯定，畢竟過這麼久，終於肯面對去年那些不尊重萬華居民輕佻言論。

她認為，問題絕對不只是陳時中所定調用詞不精確，因從本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初，在剝皮寮超前中央設立第一座快篩站開始，台北市政府幾乎自主應變。

黃珊珊表示，中央慢半拍與停滯不前，連續2年在疫苗與快篩政策上演相同戲碼，這才是陳時中面對萬華人、乃至於全台灣人，應該說清楚。「破口」「萬華病毒」這些負面標籤對萬華帶來重創，至今還沒完全恢復元氣。

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她說，作為副市長，扛起振興萬華責任，包含鋪平馬路、拆除違建、燈光打亮，讓老城區不再是被人詬病陰暗角落，再結合攤販精進計畫，提升市場與夜市品質。

黃珊珊指出，負面標籤對萬華傷害已造成，還是得向前看，後疫情時代要振興萬華、振興全台北，促進經濟轉型，絕對是比選舉更重要當務之急。今天會公布台北市最新一波振興計畫，8月正式實施上路，道歉不能解決問題，做事可以。（編輯：方沛清）1110721