媒體指顧立雄將主導潛艦國造 海軍：挑撥離間假訊息

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）信傳媒報導，國安會秘書長顧立雄接手潛艦國造主導權，府方高層擬砸新台幣3000億元特別預算搶救潛艦國造工程。海軍今天表示，報導與事實不符，潛艦國造案目前皆按計畫節點執行。

海軍司令部今天發布新聞稿指出，潛艦國造是國防自主重大建案，該案執行迄今，海軍在立法院、監察院兩院監督下，均秉持審慎嚴謹態度管制全案執行，目前建造進度均按計畫節點執行，媒體報導內容完全與事實不符，潛艦國造案不受任何影響。

海軍司令部指出，國安會與國防部，皆為國安團隊的重要政策指導，「一個團隊、一個目標」，皆以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。報導所謂「接手潛艦國造主導權」、「編列高昂的預算」等，均為挑撥離間的假訊息，完全不是事實，對於媒體刻意放話，海軍司令部深表遺憾。

海軍司令部指出，針對相關媒體粗劣的報導，未能善盡查證之責，誤導影響大眾視聽，已違背社會正義的職業道德，請媒體自重。

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信傳媒今天報導，潛艦國造原型艦預計於明年9月封殼下水，但在舊案未結的情況下，國安高層接著要在明年推出3000億元的7艘後續艦特別預算案，這種特殊操作方式，已引發多國艦潛圈人士高度關注。

信傳媒報導，潛艦後續艦的造價過高引起質疑。報導指出，原型艦規劃投入約500億元執行，第2艘潛艦以後的後續艦均價原本預估應約為250億元，但以現在後續艦7艘編列3000億元來計算，平均一艘造價竟高達428.5億元，反而相當接近原型艦造價，令歐、美潛艦圈人士感到驚訝。（編輯：蘇志宗）1110722