蔣萬安公布發言人團隊 強調世代共榮

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）26日在國民黨中央黨部舉行「台北隊」發言人團發布記者會，進場時揮手致意。中央社記者鄭傑文攝 111年7月26日

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（中央社記者劉世怡台北26日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天舉行發言人團隊記者會，公布立法委員李貴敏、李德維、洪孟楷等人出任發言人以及4名優秀年輕成員擔任副發言人，強調團隊為世代共榮。

蔣萬安今天在國民黨中央媒體中心舉行發言人團隊記者會，介紹5名發言人及4名副發言人共組發言人團隊，展現世代共榮精神，將以相互合作，向更美好的台北來邁進；團隊成員，5名發言人包含豐富經驗的立法委員李貴敏、李德維、洪孟楷與歷經選戰洗禮鄭世維、黃子哲；4名副發言人有優秀的年輕朋友蔡畹鎣、蕭羽耘、田方倫、康晉瑜。

媒體詢問，對手陳時中要以「台北隊長」身分，邀民眾成為台北隊員，這與蔣萬安提出的「共組台北隊」類似。

蔣萬安回應，其實早在5月25日黨中央提名他的時候，他就先喊出「共組台北隊」，包括他現在社群發文以及廣播節目都是team taipei，所以陳時中是在跟林智堅向抄襲致敬嗎？還是民進黨現在要複製整個新竹經驗，成為台北抄跑隊嗎？又抄襲又落跑。

李貴敏批評民進黨台北市長參選人陳時中「落跑」辭去衛福部長，台北市民不需要一個「落跑市長」。

媒體問，對手陳時中認為，其團隊相對在社會認同度比較高，怎麼看？蔣萬安回答，他說的是焦糖、范雲及林昶佐嗎？如果陳時中不尷尬，那尷尬的就會是別人。

媒體提問，網友就蔣萬安昨天公布競選總部人事及後緩會成員，指這10人加起來675歲，平均快要70歲。蔣萬安指出，昨天公布的團隊成員包括今天的發言人團隊，強調的就是世代共榮，任何特意要製造年齡歧視或是世代對立的，才是人民的公敵。

此外，媒體問，今天早上沒有出席亞太青年協會主辦的「2022 Model APEC」，遭立法委員何智偉批評沒有國國際視野。

蔣萬安指出，今天的公布發言人團隊記者會很早就安排好，昨天的確有收到主辦單位的邀請，很可惜因為時間關係沒有辦法出席。

媒體問，行政院長蘇貞昌說，到官邸便當會談選舉是天經地義的事，怎麼看？蔣萬安說，「明目張膽的用行政資源來為特定人士或政黨來選舉，我想這是創下最壞的示範」。（編輯：李亨山）1110726