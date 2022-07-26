藍批官邸變「喬家大院」 綠：尊重首長維安考量

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（中央社記者王承中、王揚宇台北26日電）行政院長蘇貞昌在官邸邀綠營新北市議員參選人辦便當會，國民黨團今天批評，院長官邸變「喬家大院」，公然違反行政中立。民進黨團則表示，尊重首長的私人行程及在官邸宿舍內的需要，不然維安跟其他問題會更複雜。

行政院長蘇貞昌25、26日兩天邀新北市議員參選人在官邸辦3場便當會，除了解選情及加油打氣外，期勉大家和民進黨新北市長參選人林佳龍聯合競選，宣揚中央政績，團結打贏這場選戰。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰、賴士葆等人，今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，蘇貞昌利用官邸輔選，把行政院長官邸變成「喬家大院」，過去總統蔡英文也在官邸舉行選對會，喬民進黨不分區立委名單，前陣子桃園市長鄭文燦也用官邸宴請工會成員，幫民進黨桃園市長參選人林智堅拉票。

曾銘宗指出，都已經是什麼時代了，民進黨竟利用公家資源喬選舉，蔡政府是公然違反行政中立，奉勸蔡政府不要太誇張，雖然監察院已經是民進黨開的，但國民黨也不排除到監察院告發。

另外，費鴻泰指出，民進黨新竹市議員參選人楊玲宜過去擔任林智堅新竹市長辦公室副主任期間，在上班時間幫林智堅處理台大國發所碩士論文的相關事務，當時楊玲宜屬於公務員，公務員怎可在上班時間幫林智堅處理私事，是否涉及公器私用，請林智堅出面說明。

針對林智堅論文爭議，台大審定委員會召集人蘇宏達指是「醜聞」。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬25日表示，蘇宏達還沒看到證據、聽當事人說明，立場就已偏頗，不適任召集人、應迴避。

曾銘宗表示，民進黨竟想公然干預台大的學術審查，質疑民進黨想藉機安排親綠特定者任召集人，主導整個調查程序，召集人必須親綠才適任嗎？這真是莫名其妙。鄭運鵬敢用政治生命保證林智堅的論文沒有抄襲問題嗎？請鄭運鵬出面說清楚。

鄭運鵬則在出席民進黨立法院黨團召開的記者會時表示，從地方到中央甚至是國營事業，有提供宿舍給部分高階主管，而總統、副總統及行政院長等有維安問題，若在其他地方開便當會，維安成本會更高，也勞師動眾，且行政院發言人羅秉成也說，便當錢是蘇貞昌自己出的。

鄭運鵬指出，民進黨也沒質疑、過問國民黨執政時期的高官，在自己的宿舍官邸宴請黨務主管，只要不是用到公帑、不涉及濫權、圖利等，這部分都會尊重。

鄭運鵬舉例，2010年時任行政院長吳敦義，在官邸宴請當時的國民黨政策會執行長林益世及剛請辭行政院副院長的朱立倫，民進黨也沒去質疑，但媒體有報導。對於首長的私人行程及在官邸宿舍內的需要，民進黨團都尊重，要不然維安跟其他問題會更複雜。

針對鄭運鵬25日開記者會，認為蘇宏達應迴避審查，國民黨今天表示哪有嫌犯挑選法官。鄭運鵬表示，若把台大審定委員會當作法院合議庭，蘇宏達就像承審法官，卻在審查前就有心證、說這是醜聞，這讓被告怎麼能相信之後的決定。

鄭運鵬說，對於蘇宏達要支持國民黨，沒有意見，但在審查前做那麼多動作、犯了迴避事項，本來就該自行迴避。（編輯：趙蔚蘭）1110726