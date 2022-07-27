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納入市議員參選人 蔣萬安成立台北隊特戰指揮所

2022/7/27 13:00
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（中央社記者蕭博文台北27日電）中國國民黨台北市長參選人蔣萬安今天宣布，將成立台北隊特戰指揮所，把台北市國民黨所有議員參選人納入團隊，結合團隊發言人力量，未來要針對市政及選戰的議題分進合擊。

蔣萬安今天上午與國民黨主席朱立倫赴龍山寺參拜，並接受龍山寺董事長黃書瑋致贈「全民萬安」墨寶；蔣萬安感謝龍山寺在疫情期間保佑在地鄉親平安健康，希望他未來帶領的台北市也能夠帶給民眾萬事平安。

蔣萬安參拜時表示，在這次疫情中，萬華民眾用堅韌、團結的「萬華模式」克服所有難關和挑戰，萬華絕對是守住疫情、守住台北的最前線。

蔣萬安會後接受媒體聯訪時則宣布，將成立台北隊特戰指揮所，把台北市國民黨所有市議員參選人納入團隊，大家都是萬安競選總部副總幹事，並結合團隊發言人的力量，未來要針對市政以及選戰中的議題分進合擊。

他說，台北隊就是「挺台北」，發揮「1+1大於2」的戰力，團結一致、克敵制勝，一起為台北來打拚。

媒體問到如何解決內湖交通問題時，蔣萬安則指出，內湖的交通當然可以被改善，有三件事情可以來進行解決。第一，加速建置新的捷運路線；第二，積極尋求聯外道路闢建；第三，透過大數據分析，讓使用者、用路者能更平均化，且能事先做好分流。

另一方面，朱立倫被媒體問到，前台北市長郝龍斌指部分藍軍參選人為避免地方反彈與爭議，與朱立倫保持距離；朱立倫回應說，身為主席要不怕得罪人，為了讓國民黨回到中道、主流、理性務實路線，當然會有一些人不滿，但還是堅持這樣做，參選人好才是最重要的。

針對蔣萬安團隊遭外界酸是「千歲團隊」，朱立倫則說，在台北市不要特別強調年紀，這樣似乎對前衛福部長陳時中很不公平，但蔣萬安團隊有資深的前輩、年輕的戰將，才是最堅強的團隊，並指蔣萬安是非常強的參選人，但一定要跟黨結合在一起，在黨中央的努力下如何讓台北隊更強、更完整，這是一定要做的。（編輯：李亨山）1110727

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