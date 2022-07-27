民進黨「國務青」旗艦營加開台中場 總統當講師

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨今天說，將於8月19日至8月20日移師台中福華飯店舉辦「2022國務青旗艦營」加開場，邀請總統蔡英文等人授課，聚焦中台灣區域發展，並結合地方選舉與18歲公民權修憲複決等議題，號召更多年輕人加入「國務青」的行列。

民進黨今天透過新聞稿指出，民主學院與青年部於8月19日至8月20日移師台中福華飯店舉辦「2022國務青旗艦營」好評加開場，邀請蔡總統以及中台灣縣市長參選人蔡其昌、黃秀芳、徐定禎等講師授課。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，這次「2022國務青旗艦營」特別為中台灣青年量身打造，首創三合一選戰實務活動，除了「關鍵30秒」的口語比拚、「三咖督」模擬選戰外，更有政策燒腦「青客松」，能讓參與學員在模擬選戰結束後能進一步將兼具創新與務實的青年想法傳遞給總統與中台灣的縣市長參選人。

民進黨說，活動即日起開放報名，額滿後將以「333」制擴大審核，在全國3地舉辦3對3實體面試，讓每一個有才華、關心台灣的年輕人都能加入「國務青」行列。（編輯：翟思嘉）1110727