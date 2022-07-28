棒球場開幕活動招標找國小代辦 竹市府：一切合法

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（中央社記者王揚宇、郭宣彣台北28日電）時代力量立委邱顯智與市議員林彥甫等人今天說，新竹市立棒球場開幕系列活動的採購招標案，竟是委託新竹市的國小代辦，非市府自行承辦，令人匪夷所思，也加重學校行政負擔。

新竹市政府今天表示，教育處與學校長期為夥伴關係，如語文競賽、舞蹈及音樂比賽、節慶活動等由學校輪流協辦，相關採購等流程一切合法。

市府秘書楊汶璇向中央社記者表示，民代列舉相關活動，不分黨派皆有民代熱情參與，拍照留念、打卡都有留下記錄，對於部分民代是否選擇忽視活動現場全體市府人員的努力及成果，為選舉刻意混淆視聽，都不樂見，感到遺憾。

中職重返新竹市立棒球場，從22日起安排3連戰，但前2天比賽打完浮現不少狀況，更有球員受傷；新竹市代理市長陳章賢25日說，發現缺失就應改正，已成立改善小組，未來會定期公布改善進度，在球場沒有改善完成前，不會進行任何一場職棒賽事。

邱顯智今天與時力新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊在立法院召開記者會，質疑新竹市立棒球場的開幕活動採購標案找國小代辦，相關程序是否符合規定，需要逐一釐清。

林彥甫說，新竹市立棒球場未驗收就搶先開打，恐違反政府採購法，而且新竹市政府將新台幣560萬元的開幕系列活動標案，交給新竹市北區舊社國小代辦，令人匪夷所思。

林彥甫指出，國小的業務與球場開幕毫無關係，新竹市府為何找國小代辦，而且在球場隔壁就有民富國小，為何要交給2公里外的舊社國小代辦。

林彥甫質疑，這項標案在5月24日結標，原定6月18日辦開幕活動，等於不到25天就要辦這場活動，而且非常巧合的是，只有一家廠商投標並得標，投標金額也剛好是560萬元。

蔡惠婷說，學校是教育單位，最重要的任務就是經營運作好學校、照顧好學生，不是替市府代辦跟教育無關的活動。

廖子齊指出，新竹市政府長期讓市內學校，辦理本該由市府機關局處自行負責的各類活動採購招標案，這很可能是在規避議會監督，這種做法更有權責不清的風險，呼籲新竹市府應立即停止這種錯誤作法。（編輯：蘇龍麒）1110728