總統未合體林智堅 民進黨：國政優先調整地方行程

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（中央社記者溫貴香台北29日電）外傳總統蔡英文今天取消桃園市龍潭龍元宮的行程是因林智堅論文案的影響，民進黨副秘書長林鶴明表示，說法和實情不符、空穴來風；總統因國際與周邊局勢變化調整地方行程，相信多數地方鄉親會體諒總統國政優先的考量。

林鶴明晚間表示，就他了解，因為國際與周邊局勢的變化，蔡總統近日增加許多相關的公務活動，也因此調整了一些地方行程。這些原因只要跟地方鄉親說明，多數都會體諒總統以國政優先的考量，也都能夠理解。

他表示，隨著選戰氣氛增溫，各地輔選活動逐漸增加，包含今、明兩天民進黨婦女部在嘉義舉辦「台灣女人戰出來」領袖決策營，也都有許多黨公職參與，顯見大家對於年底選戰的熱情和支持。黨部原先也安排蔡總統出席，並搭配輔選行程，但總統也因國政繁忙而取消該行程。

林鶴明認為，民進黨是執政黨，總統以國政優先也是負責任的表現，黨部會配合應變調整，相信民進黨的全體幹部也都會支持總統以國政為先的考量。

林鶴明說，近期坊間民調顯示，隨著疫情平緩，蔡總統與執政團隊的民調支持度逐漸回穩，總統近期到地方訪視民意的行程都可以感受到民眾熱情的支持，顯見台灣逐步恢復正常生活是可期的，所以各縣市邀請蔡總統的行程也逐漸增多。

他表示，各地對於爭取主席的行程很踴躍熱情，但考量總統若有國政考量需要調整行程，民進黨是個大團隊，大家都可以一起來分工協助。

林鶴明強調，地方支持者關心桃竹選情，經過幹部的說明，支持者都可以認同過去新竹市7年的正向改變，像是新竹動物園的改造成功，大家有目共睹。如果現在要一竿子全部打翻，沒有道理，「林智堅是來解決問題的人，不是製造問題的人」，大家應該就事論事來檢討，不該無限上綱，抹煞新竹市這7年多來成功的市政建設。（編輯：謝佳珍）1110729