總統蔡英文南投朝清宮揭匾 讚蔡培慧腳踏實地

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總統蔡英文（右）31日下午到南投縣草屯鎮朝清宮參香揭匾時指出，民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左）是認真做事、腳踏實地的參選人，且做事不怕困難，蔡培慧如當選，地方和中央一定能配合良好，為南投爭取建設和資源。中央社記者吳哲豪南投攝 111年7月31日

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（中央社記者吳哲豪南投31日電）總統蔡英文下午來到南投草屯朝清宮參香揭匾；蔡總統指出，民進黨推出的南投縣長參選人蔡培慧做事認真又腳踏實地，如當選縣長，中央地方一定配合很好，為南投爭取建設資源。

身兼民進黨主席的蔡總統今天下午來到草屯鎮朝清宮參香揭匾及參訪天主教玫瑰聖母堂，陪同蔡總統的還有民進黨南投縣長參選人蔡培慧以及草屯鎮長簡景賢等人。

蔡總統在朝清宮致詞時指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾有2年時間都戴著口罩，全世界疫情嚴重，但台灣疫情一直很穩定，有賴台灣高素質的人民，大家都配合政府，她當選總統時就曾想要來廟裡還願，但因疫情關係無法成行，今天來到朝清宮要跟大家說聲感謝。

蔡總統說，很多國家經濟都因疫情受影響，但台灣經濟表現在世界數一數二，政府收入也有增加，能夠照顧老人跟小孩，很多老人家告訴她想讓孫子就讀公立幼兒園，政府也一直增加公立及非營利幼兒園數量，公立幼兒園學費低，小朋友就讀私立幼兒園也有補助，小朋友念幼兒園，家長都能負擔費用，「0到6歲國家跟你一起養」。

蔡總統指出，民進黨在南投縣推出的縣長參選人蔡培慧曾在大學任教，也擔任過民進黨不分區立法委員以及行政院中部辦公室執行長，是一名認真做事腳踏實地的參選人，而且做事不怕困難，蔡培慧如當選縣長，地方和中央一定配合得很好，可為南投縣爭取建設和資源。

結束草屯朝清宮行程後，蔡總統一行人前往草屯天主教玫瑰聖母堂參訪；蔡總統指出，玫瑰堂對面就是台灣工藝文化園區，南投不論是在宗教文化、觀光資源，還有工藝產業方面，都有豐富資源，顯現草屯是個豐富多元、宗教文化匯聚的地方。

參訪完玫瑰聖母堂後，蔡總統等人也前往埔里鎮，向昨天辭世埔里阿嬤陳綢的家屬致意。（編輯：陳仁華）1110731