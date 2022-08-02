國發基金投資如興踩雷 時力籲國發會金管會究責

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（中央社記者王揚宇台北2日電）時代力量立法院黨團今天表示，國發基金投資如興公司造成鉅額虧損，呼籲國家發展委員會、金管會應對外清楚說明事實及究責，國發會也應盡速提出當初的投資評估說明。

國內牛仔褲代工廠如興發生重大財務危機，推算如興大股東國發基金投資部位帳面損失已逾新台幣11.71億元；國發基金官員7月26日證實，已加入投保中心集體訴訟案，將針對當年如興現金增資說明書不實向如興求償。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天召開「如興擺爛，政府不管；國家慘賠，全民買單」記者會，提出相關說明。

陳椒華表示，早在2018年，前時代力量立委黃國昌便曾多次要求國發會積極處理恐「債留台灣、錢進中國」的如興弊案，但行政部門卻充耳不聞，如今國發基金慘賠，多家銀行同踩地雷，投資人只能欲哭無淚。

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邱顯智指出，除了究責問題外，國發基金應該要清楚說明現有的投資作業監理機制的落實情形，並且檢討其健全性，未來更要強化此機制的功能。此外，國發基金退場機制的執行情形，也必須一併說明和檢討。

王婉諭表示，國發會現在除了加入投保中心的追償隊伍外，更應積極思考如何保障自己的投資權益，對於各項投資的事前評估與事後的追蹤，都需具備真正專業的能力，別讓人民的納稅錢就這樣丟到海裡。（編輯：翟思嘉）1110802