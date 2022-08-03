國民黨提名參選縣長 王育敏盼為升級改變嘉義

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨今天提名副秘書長王育敏參選嘉義縣長，黨主席朱立倫今天說，王育敏過去是有名的社福專家，擔任過2屆不分區立委，表現傑出，相信會是最優秀、最有愛心的嘉義縣長參選人。

國民黨下午召開中常會，通過提名王育敏參選嘉義縣長，同時也核准連江縣副縣長王忠銘、連江縣地政局長曹爾元參選連江縣長，朱立倫在會中表示，這次縣市長提名，國民黨堅持提出中道、理性、穩健、務實的參選人，從北到南都是最優秀的。

朱立倫說，嘉義縣毫無疑問是艱困選區，但是秉持著提出中道、理性、穩健、務實參選人的目標，因此提出為黨奮鬥，在嘉義縣出生、成長的王育敏；王育敏過去是有名的社福專家，擔任過2屆不分區立委，表現傑出，相信會是最優秀、最有愛心的縣長參選人。

朱立倫表示，國民黨這次有柯志恩、黃敏惠、張麗善、王惠美、許淑華、盧秀燕、林姿妙、徐榛蔚、饒慶鈴等9名女性縣市長參選人，上週很多人都說國民黨是「九天玄女」，現在加上王育敏，國民黨是「十全十美」，請大家為十全十美的王育敏加油。

王育敏在受訪時指出，這次參選，主要是看到嘉義縣發展不夠快，在2021年遠見雜誌公布的縣市整體競爭力排行榜，嘉義縣是最後一名，嘉義縣長期在民進黨執政下，老年人口飆漲速度很快，老年人口比率超過20%，因此她希望可以給嘉義帶來升級與改變，讓嘉義縣變的更有競爭力，也讓嘉義縣的民眾，過更好的生活。

談到為何從沒參選計畫，到最終願意一戰，王育敏表示，嘉義縣是超級艱困選區，原本希望能與無黨團體合作推出人選，但在協商的過程中無法成局，國民黨身為最大在野黨，不可能不派人選，因此在地方與中央協商後，認為她是最適當的人選，既然黨做了決定，她願意為黨出征。（編輯：蘇志宗）1110803

國民黨3日舉行中常會，會中通過提名副秘書長王育敏（中）參選嘉義縣長，與黨主席朱立倫（右）、秘書長黃健庭（左）等人攜手高喊當選。中央社記者謝佳璋攝 111年8月3日

國民黨主席朱立倫（右2）3日下午主持中常會，會中通過提名副秘書長王育敏（右1）參選嘉義縣長。左為秘書長黃健庭。中央社記者謝佳璋攝 111年8月3日