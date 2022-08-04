七夕情人節談最浪漫的事 蔣萬安：單膝下脆求婚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北4日電）今天七夕情人節，國民黨台北市長參選人蔣萬安受訪說，做過最浪漫的事，是求婚時，選在旋轉餐廳、單膝下脆、送上戒指，自認摩羯座不太浪漫，但特定節日須表現浪漫時，不缺席。

蔣萬安與對手陳時中，今天同場出席「北市府111年社區治安營造研習觀摩會議」，蔣萬安於參加會議前接受媒體聯訪時，做出上述表示；蔣萬安於會議中致詞提及，未來他會積極與各里里長及意見領袖一起去推廣AED（自動體外心臟電擊去顫器），現在不是設置的不夠，反而是民眾若看到有人路倒，願不願意去打開並使用AED。

媒問提問，今天與陳時中同場會議，如果對話，會提起什麼議題呢？蔣萬安回應，他和陳時中之前在立法院很常同台，他在質詢台，陳時中在備詢台，他們並不是第一次有場合碰到。

今天是七夕情人節，被媒體詢問，有何規劃，之前交過幾名女朋友以及有沒有做過最浪漫的事？

蔣萬安說，今天會好好跟太太，找個時間，也許晚餐或宵夜，他們夫妻喜歡去景美夜巿，那是他們滿滿大學的回憶；「我心中只有我太太」。

蔣萬安說，最浪漫的事應是他在求婚的時候，特別選在一個旋轉餐廳，單膝下脆，送上戒指；摩羯座的他承認不是非常浪漫，但是在情人節、生日等應該要表現浪漫的時候，不會缺席。

媒體問到，七大工業國組織（G7）似乎還是以一中為原則。蔣萬安說，這顯示出中華民國在國際現實所面臨的困境，「也就是為什麼我們非常需要在國際間能夠有實質意義的參與國際組織」，不管是WHO等等，這也是目前外交上必須努力的重點。

此外，針對中國在台灣周邊實施軍演以及兩岸關係等議題。蔣萬安說，國家安全、兩岸和平是國人最關心、最期盼的，現在不應該在面對中國軍演，站在選票考量來思考這個國人面對的危機，大家態度應該要一致的，希望執政的民進黨政府，包括國安單位、國防部等要能夠掌握情資，做好萬全準備，將國家安全、兩岸和平放在最優先的位子。

蔣萬安提及，兩岸關係緊張情勢升高，會有人擔心很正常，不需要過度的曲解，民進黨永遠只會把不同意見的人打成中共同路人，分化彼此，無法團結台灣。

媒體問，民進黨在選舉，打出「抗中保台」。蔣萬安回應，這就是民進黨在選舉時慣用操作手法，也凸顯民進黨政府，防疫無能，治國無方，到選舉就只會操作意識形態，上一次的大選，當時反送中事件，喊出要挺香港，到現在各立法委員提出修正的港澳條例，民進黨還是讓它躺在立法院，沒有三讀通過。（編輯：張銘坤）1110804