中共軍演 林佳龍：國人應不分朝野團結一致

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）4日參訪新北市永和區保福宮後受訪表示，台灣不是中共控制的地區、中國也不是台灣的宗主國；面對中共的軍事演習，國人應該要團結並聯合世界愛好和平的國家，阻止中共文攻武嚇。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，台灣不是中共控制的地區、中國也不是台灣的宗主國；面對中共的軍事演習，國人應該要團結並聯合世界愛好和平的國家，阻止中共文攻武嚇。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午參訪新北市永和區保福宮，他致詞時表示，向保生大帝祈福COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日消除，台灣在中共共軍演習下，大家能夠平安、兩岸和平。

林佳龍說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，前腳一走，中共就封鎖式的軍事演習，希望大家可以無事平安；尤其，文明社會就算是意見不合，也不可以用非和平手段解決問題，這樣子，問題會愈來愈大。

林佳龍接受聯訪時表示，中共在裴洛西訪台之後，展開軍事演習，國家也做好應變計畫，大家不分朝野團結一致。台灣需要團結並擁有自我防衛的決心與能力，與全世界愛好和平的國家，大家密切合作。

他說，中共的軍事演習企圖挑戰台灣做為國際一份子，台灣是自由民主社會，與任何國家的民選官員都有權利來往；中共卻把事情升高為軍事演習，不僅升高衝突，也向世界傳達訴諸武力解決衝突的態度。

林佳龍感謝美、日、歐盟的國會議員、G7成員國外長等人，針對此事發聲；他們認為，民選國會議員在國際旅行是國際慣例，沒有理由限制，不管承不承認這個國家或這地區彼此是否有衝突；中共卻單方面限制民選國會議員的行動，是在挑戰全世界公認的慣例與行為準則。

林佳龍表示，台灣不是中共控制的地區、中國也不是台灣的宗主國，台灣要發展正常的國際關係，包括台美關係、兩岸關係，凡是訴諸以武力威脅解決分歧，只會造成更大的問題，台灣現在與全世界站在一起，中共要以文攻武嚇挑戰文明社會互動的模式，台灣人自己要有信心團結，並起與全世界愛好自由民主的國家，一起阻止中共各式的文攻武嚇。（編輯：屈享平）1110804