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林佳龍跟進陳時中推國際事務局 盼雙北走向世界

2022/8/4 21:35
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（中央社記者高華謙新北4日電）民進黨台北市長參選人陳時中拋出當選後北市府要設「國際事務局」主張，民進黨新北市長參選人林佳龍今天指出，如果當選也將跟進成立「國際事務局」，雙北攜手合作，走向世界。

陳時中今天在臉書（Facebook）表示，台北作為首都要與其他國際城市並駕齊驅，如果當選將設「國際事務局」，整合各單位涉外事務，並提升工作深度及廣度。

林佳龍晚間在臉書發文指出，先前在首都願景12門課曾提「世界共好篇」，探討大台北首都圈與國際連結計畫，其中就提到未來市府須有整合國際事務平台。

林佳龍說，陳時中提出非常具體的主張，他當選後，新北將跟進設立，致力與各國城市在外交、經濟、文化與數位產業建立交流網絡。

他表示，新北市是台灣人口最多的城市，也是大台北首都圈樞紐城市，無論從地理位置、人才資源與產業結構，新北早具備躍升國際都會城市的良好條件。

他說，新北改制直轄市已12年，新北市長侯友宜也以副市長與市長身分參與12年，但新北目前在全球許多重要城市指標排名無法上榜。侯友宜只簽2個姊妹市，前9年更掛零，國際交流能量不足。

林佳龍指出，要讓新北成為外國人訪台會記住的城市，藉由推動台北與新北成立「國際事務局」，讓城市國際水準再上一級。（編輯：戴光育）1110804

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