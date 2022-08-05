陳時中提國際事務局 柯文哲：組織多不見得做事多

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出國際事務局構想。台北市長柯文哲表示「不太贊成每次有什麼就要增加局處」，組織多、官位多不見得做事多，市府委員會可跟現有局處整合。

柯文哲今天出席111年度台北市政府員工親子日開幕活動，接受媒體聯訪時被問及陳時中拋出國際事務局的構想一事。

柯文哲說，他個人是很不喜歡一直增加單位，市府內部也討論過要不要做這些東西，後來決定不用。柯文哲指出，市府有青年事務委員會、國際事務委員會等，可以搭配不同局處整合，不一定要一直增加局處。

柯文哲並指出，組織越多官位就越多，只是領薪水的人變多，不一定事情就做得比較多。

而對於陳時中指要以國際事務局強化對外關係經營、掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架，柯文哲回應「我是有個建議，請小英總統先把陸委會併到外交部，看她敢不敢」。

此外，媒體追問如何看待國防部深夜才證實有飛彈越過台北上空。

柯文哲說「我們的民防系統沒有接到發警報的通知」，是看了日本報導才知道有這件事情，他覺得還是盡量公開透明，讓人民有一些準備，整個台灣的空防，包括防空演習還是要再落實，這段時間會加強警備。

媒體追問很多民眾質疑國防部刻意隱瞞，柯文哲說軍事專業他無法代替回答，「這要國防部才可以回答，我不曉得」，或是總統府說明。

日本防衛省推定有4枚彈道飛彈飛越台灣上空。國防部昨天深夜說明，共軍彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且各國飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵；因此，未發布防空警報。

媒體並問北市府有無發現相關部門被駭客入侵情況，柯文哲說，北市府過去也被駭過，花了很多力氣改善，資通安全一直在精進。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，台鐵、超商螢幕遭駭出現反裴洛西文字，國防部官網3日也遭駭。（編輯：李錫璋）1110805