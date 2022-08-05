美眾議員提武器租借法助台灣 柯建銘盼獲支持

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（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨團總召柯建銘今天說，上午與美國眾議員朴銀珠視訊會議，感謝她力挺台灣，朴銀珠稱日前提出的「台灣民主防禦武器租借法案」已獲共和黨與民主黨議員連署，他希望該法案能得到參眾兩院支持。

柯建銘說，他在會議中向朴銀珠（Michelle Steel）傳達台灣人民捍衛民主的決心，即便面臨中國軍事與資訊戰的威脅，台灣不挑釁也不升高衝突，但對於保衛自己的國家也從不遲疑與退縮，台灣人民絕對有信心，也有勇氣捍衛主權。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書撰文，說明與美國共和黨籍眾議員朴銀珠的視訊會議情況，並說美國是台灣最堅強的後盾，台灣也是美國最堅實的民主盟友。

柯建銘表示，朴銀珠長年關心台灣與兩岸議題，在擔任眾議員後，不僅多次在國會發言力挺台灣，更敦促拜登政府保障台灣的安全，也極力讚揚台灣的防疫表現，不受中國侵擾，更在日前提出台灣民主防禦武器租借法案（the Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）。

他指出，這項法案授權美國政府在必要時，可直接租借武器給台灣，以加強台灣的防禦能力，同時也要求美國政府能夠加速對台軍售。

柯建銘說，他除了感謝朴銀珠提出該項法案力挺台灣，也非常敬佩她能夠跳脫傳統軍購的思考框架，提出如此有創意且具意義的重要法案；台灣向美國採購武器過程相當繁複，若能夠以租借的方式提供武器，能夠進一步強化台灣的安全。

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柯建銘表示，他希望該法案能夠得到美國參眾兩院的支持，而朴銀珠表示該法案已經獲得多位共和黨與民主黨議員的連署，盼望能夠盡速排案審查，同時也致函美國總統拜登（Joe Biden），希望能盡速批准對台灣的軍售案。

柯建銘也提到，不僅如此，他們還就未來台灣與美國的經濟合作上進行討論，朴銀珠強烈表達對簽訂台美自由貿易協定以及台灣加入印太經濟架構的支持，而他除表達感謝外，更表示以台灣的經濟、貿易、科學研發與產業的實力，絕對能夠對世界做出貢獻，希望美國能夠支持加入更多國際組織。（編輯：謝佳珍）1110805