蔡適應指對中共軍演默不吭聲 謝國樑：不接受陸威脅

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（中央社記者王揚宇台北5日電）中共解放軍在台灣周邊海域軍演。民進黨基隆市長參選人蔡適應今天說，他要給予嚴厲譴責，而且軍演範圍包括基隆的北方三島，但國民黨基隆市長參選人謝國樑卻默不吭聲，令人訝異。

謝國樑則在臉書發文指出，親美及保衛台灣一直都是台灣要走的路，所以日前才不斷的透過與美國各州立法領袖及美國高科技理工學院各項的合作，進而來提昇台灣及基隆的主權地位。

謝國樑說，在大陸也沒有任何的投資，所以對於大陸的文攻武嚇及軍事演習，與新北市長侯友宜及國民黨立委、台北市長參選人蔣萬安都是一樣的憤怒及反感，也絲毫不會接受大陸的這種威脅。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週訪台引發北京不滿，中共解放軍4日起在台灣周邊海域舉行實彈演習。日本防衛省4日公布訊息，推定其中4枚導彈飛越台灣上空。

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蔡適應今天在立法院接受媒體訪問表示，對於中國軍演，北北基市長、市長參選人，都有對此表達抗議及相關意見，但謝國樑卻默不吭聲，難道是因為他在中國有投資、看的比北台灣的安全更前面才不表態，這令人感到訝異。

蔡適應也指出，現在有一種言論說，因為裴洛西來台灣，中國才會有這麼多動作，台灣應該要負責，這種說法他完全不能接受也不以為然。（編輯：蘇龍麒）1110805