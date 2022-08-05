陳時中與里長參選人合影 盼一起贏回北市執政權

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民進黨台北市長參選人陳時中（後左4）5日下午在台北橋區民活動中心出席「阿中與你相見歡」活動，陳時中與里長們合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年8月5日

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（中央社記者蕭博文台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天現身迪化街出席「阿中與你相見歡」活動，向在場里長深深一鞠躬，感謝里長在推動長照、防疫的協助，並說「阿中最死忠」，要讓世界看見台北。

陳時中競選辦公室下午於大同區台北橋區民活動中心，舉辦「阿中與你相見歡」陳時中與「里」打造更好的台北活動；民進黨台北市黨部並安排近70名里長參選人與陳時中合影，作為競選文宣素材，會後並進行意見交流。

民進黨台北市黨部主委張茂楠致詞時預告，陳時中將在7日上午，舉辦內湖交通壅塞問題解決方案記者會，並呼籲里長參選人共同努力，只要自己選得好，陳時中也會選得好，一起贏回執政權。

競選總幹事吳思瑤則說，三週前陳時中還是選舉新手、真的很菜，但陳時中學習力強、接地氣一等一，現在已經能用更庶民的語言、更接地氣的方式跟大家站在一起，希望里長用基層服務幫助陳時中。

吳思瑤還說，聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元支持團體辦理加強台灣國防的活動，而里長扮演蒐集民意、穩定民心、安定社區的角色，雖然沒有30億元，但有著堅定的力量與信心。

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陳時中致詞時則表示，透過相見歡活動已經與許多里長見面，報告如何讓台北更好、台灣共好；在衛福部長任內對里長非常感謝，包括協助推動長照，防疫期間對里民的服務到位、到家，才能形成全民防疫、國際典範，並對在場里長深深一鞠躬。

陳時中說，不想批評以前的人什麼都沒做，但可以更好、更快；他說，阿中最死忠，對市民死忠、對市政死忠，希望將基本市政一步一步做好，讓台灣的首都台北讓世界看得到，做世界的台北。（編輯：李錫璋）1110805

民進黨台北市長參選人陳時中（左）5日下午在台北橋區民活動中心出席「阿中與你相見歡」活動，接受「里長給阿中的心內話」信件。中央社記者吳家昇攝 111年8月5日